В полиции рассказали, сколько оружия изъяли в прошлом году

Основным каналом попадания нелегального оружия на территорию Украины правоохранители называют оккупированные территории.

В прошлом году в Украине изъято почти 1900 единиц огнестрельного оружия различных систем и модификаций.

Об этом заявил начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Василий Неволя во время заседания Координационного совета программы ОБСЕ, сообщает пресс-служба МВД.

В частности, по его словам, изъяты 81 пулемет и реактивные системы, а также более 162 тысячи патронов, 1934 гранаты, 25 мин, 1832 боеприпаса.

Неволя отметил, что основным каналом попадания нелегального оружия на территорию Украины остаются оккупированные территории.

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В свою очередь, первый заместитель председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко отметил, что контрабанда оружия - серьезный вызов для безопасности страны, особенно в условиях войны. Он сообщил, что основными факторами, которые «влияют на контрабанду средств террора, являются: масштабные незаконные поставки оружия в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и неконтролируемый его оборот, сложная социально-политическая и криминогенная ситуация в восточных и южных регионах Украины, высокий уровень криминализации противоправной деятельности и одновременно низкий уровень экономического развития приграничных регионов».

При этом Никифоренко заверил, что нет угрозы контрабанды оружия и взрывчатки из Украины.

«В последние годы тенденция к увеличению количества попыток незаконного перемещения оружия и боеприпасов не наблюдается, устойчивых каналов не обнаружено», - сказал он.

«В целом за прошлый год изъято 659 единиц оружия, в 2018 году 669, в текущем 24 единицы. Тогда как в довоенные годы контрабанды было вдвое больше - 1130 единиц. При этом важно, что лишь 5% этого оружия - огнестрельное», - добавил заместитель председателя ГПСУ.

Он отметил, что для западного и северного участков границы контрабанда оружия вообще неактуальна.

«Вместе с тем сохраняется угроза для границы с Россией, на админгранице с временно оккупированным Крымом. В районе ООС в 2019 году пограничники изъяли 26 единиц оружия и 3,3 тысячи боеприпасов, в то время как в 2018 году было 35 единиц и в текущем - 3 единицы. Большинство боеприпасов обнаружено по оперативной информации в тайниках на территории, где проходили боевые действия», - подытожил Никифоренко.