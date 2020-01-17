Одесские пограничники получили модернизированный вертолет Ми-8

Вертолет оснащен новыми энергоэффективными двигателями, которые позволят значительно снизить расход топлива и увеличить количество полетов.

Одесские пограничники получили модернизированный компанией «Мотор Сич» вертолет Ми-8 МСБ-В.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, вчера вертолет поступил в распоряжение Одесской отдельной авиационной эскадрильи.

«В Одесскую отдельную авиационную эскадрилью Южного регионального управления Госпогранслужбы из Запорожья прибыл вертолет Ми-8 МСБ-В, который модернизирован компанией «Мотор Сич», - сообщили в управлении.

Как отмечается, среди преимуществ машины – новые энергоэффективные двигатели, позволяющие значительно снизить расход топлива и увеличить количество полетов, установки современных образцов авионики (совокупность всех систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовых приборов), сертифицированный медицинский модуль и другое оборудование.

«Отныне усовершенствованный вертолет, который длительное время не использовался, получил новую жизнь и полностью готов к эксплуатации в транспортно-санитарной модификации», - отметили в пресс-службе.

Сейчас, как сообщили в ведомстве, завершается модернизация второго такого же вертолета. Предполагается, что в распоряжение пограничников он поступит во втором полугодии 2020 года.