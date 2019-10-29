Перестрелка в Харькове: у киллера нашли самый большой арсенал оружия за последние годы (фото)

Полиция провела обыски по месту проживания преступника и его дачного участка.

У киллера, который в Харькове 25 октября открыл огонь по двум мужчинам – одного убил, другого ранил, а затем подорвал себя гранатой, полицейские изъяли крупнейший оружейный арсенал за все последние годы.

Читайте такжеВ харьковской перестрелке убили свидетеля по делу Вороненкова - соцсетиОб этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

«Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 47-летний житель города Горловка Донецкой области, ранее судимый за совершение умышленного убийства двух или более лиц и незаконное хранение огнестрельного оружия», – сообщили в полиции.

Отмечается, что во время обысков по месту проживания преступника и его дачного участка правоохранители обнаружили и изъяли 13 мобильных телефонов, 2 ноутбука, документы и внушительный оружейный арсенал, в частности, 130 подствольных гранат к подствольному гранатомету, 5 тротиловых шашек, 7 ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, 6 пехотных огнеметов «Шмель», фрагменты стрелкового оружия, автоматическое оружие, ружья, пистолеты, большое количество патронов различных калибров.

«Изъятый арсенал направлен на экспертизу для проверки на причастность к совершению других громких преступлений в Харьковском регионе», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в пятницу, 25 октября, в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранения. Позже один из участников перестрелки взорвал себя гранатой.