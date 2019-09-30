В России хотят разрабатывать боевые электромобили

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ рассказал о преимуществах электрической тяги для боевой техники.

Министерство обороны РФ прорабатывает вопрос создания электромобилей для сухопутных войск.

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Об этом в интервью «Красной звезде» (газета Минобороны РФ – ред.) заявил главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков.

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости, уже получен определенный задел в этом направлении», – сказал Салюков.

По его словам, использование данных технических решений позволит, в частности, увеличить энергетику машин, а также расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа.

Салюков также считает, что электрическая тяга может обеспечить скрытное бесшумное выдвижение техники на огневые позиции.

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