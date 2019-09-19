Украина полностью освоила производство "Градов"

Испытания отдельных образцов производитель уже провел.

«Шепетовский ремонтный завод», который входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», завершил полный цикл освоения и изготовления всех комплектующих, входящих в состав артиллерийской части изделия БМ-21 «Град».

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Об этом информирует пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в июле 2019 года производитель уже проводил испытания опытных образцов четырех направляющих труб артиллерийской части изделия БМ-21 «Град».

Квалификационные испытания прошли на одном из военных полигонов недалеко от завода.

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