США профинансировали систему Valkyrie для уничтожения гиперзвуковых ракет России

Оружие, которое будут контролировать силы противоракетной обороны США, должно быть готово уже весной.

Подразделение Lockheed Martin получило контракт Агентства противоракетной обороны США на разработку и дальнейшее совершенствование системы обороны от гиперзвуковых ракет. Согласно данным, опубликованным на сайте государственных закупок США, новая система будет называться «Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense».

Как сообщает Defense Blog, работа над системой должна длиться с третьего сентября 2019-го до второго мая 2020 года. Процесс разработки компания Lockheed Martin должна провести в городе Гранд-Прери, штат Техас.

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Засекреченная программа Valkyrie под контролем Агентства противоракетной обороны США. Она покрывает разработку вооружения нового поколения, которое сможет перехватывать и уничтожать гиперзвуковые угрозы. В частности, это новое американское оружие будет нацелено на сдерживание России и Китая. Ведь эти страны в Национальной оборонной стратегии США указаны как самые большие угрозы.

Defense Blog напоминает, что в статье для New York Times бывший чиновник Белого дома, который работал во времена Барака Обамы, назвал гиперзвуковые ракеты идеальным оружием для удара с целью «обезглавить», то есть уничтожить военное и политическое руководство страны. Вражеские гиперзвуковые ракеты могут быть нацелены на позиции баллистических ракет США с ядерными боеголовками на американские бомбардировщики и другие авиабазы. Кроме того, их целями могут стать военные штаб-квартиры или ключевые морские и наземные военные радары.

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Система Valkyrie должна будет минимизировать потенциальные угрозы от гиперзвуковых ракет, которые способны маневрировать. Аналогичные заказы получили компании Boeing и Raytheon. Система первой из них должна называться Hypervelocity Interceptor (HYVINT) Concept for Hypersonic Weapons. На ее создание компания получила 4,35 миллиона долларов. Raytheon будет разрабатывать систему для борьбы с гиперзвуковыми ракетами под названием SM3-HAWK. На это компания тоже получила от правительства США 4,44 миллиона долларов.