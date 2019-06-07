Обострение нарастает: США решили прекратить прием турецких летчиков для обучения

Решение может свидетельствовать об эскалации конфликта из-за планов Анкары приобрести российские системы С-400

Соединенные Штаты решили не принимать новых турецких летчиков, которые должны были приехать в страну для обучения пилотированию истребителей F-35.

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Как передает Reuters со ссылкой на источники в правительстве, это явный признак эскалации спора из-за планов Анкары закупить российские противовоздушные системы С-400. Двое анонимных источников в правительстве США дали понять, что решение может быть отменено – возможно, если Турция изменит свои планы. По их словам, на данный момент решение распространяется только на новые группы турецких пилотов и специалистов техобслуживания, которые должны были приехать в США, передает Голос Америки.

По словам источников, официального решения о полном прекращении подготовки турецких пилотов и техников на авиабазе Люк в Аризоне пока принято не было. Однако на прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что такой шаг всерьез рассматривается.

В настоящий момент на базе Люк тренируются четыре турецких пилота. Еще двое работают инструкторами. Помимо этих шести офицеров на базе находятся 20 специалистов по обслуживанию самолетов, которые также проходят обучение, заявляют в вооруженных силах.

Согласно принятому решению, новых турецких офицеров подключать к программе обучения не будут до тех пор, пока не будет разрешен конфликт между Турцией и США из-за российских зенитных комплексов.

Если Турцию исключат из программы F-35, это станет одним из самых значительных расколов в современной истории взаимоотношений между двумя союзниками по НАТО, считают эксперты.

Судя по решению о подготовке пилотов, Турция все же собирается купить С-400. Министр обороны Хулуси Акар 22 мая заявил, что турецкие военнослужащие учатся работать с системами в России, а в Турцию могут приехать российские военные.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что отмена сделки с Москвой «исключена».

Пентагон отказывается давать комментарии по поводу приема новых турецких пилотов.