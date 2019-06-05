США потребовали от Турции в течение недели сделать выбор между С-400 и F-35

Постоянный представитель США в НАТО отметила, что одновременная закупка вооружения у России и США недопустима.

Турецкие власти должны до конца недели сделать выбор между российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35.

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Об эом в интервью телеканалу CNBC заявила постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, передает kommersant.

Она отметила, что одновременная закупка вооружения у России и США недопустима. "Если Турция все же решит приобрести С-400, то потеряет истребители F-35, которые уже заказала", - подчеркнула постпред США.

Также Хатчисон предупредила, что покупка Турцией С-400 может «помочь Кремлю в стремлении ослабить НАТО».

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от закупки С-400. Пентагон же считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35.