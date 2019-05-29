В Турции проходят крупнейшие в истории подводные спасательные учения НАТО

Цель учений состоит в том, чтобы наиболее эффективным образом перенести спасательные элементы из стран, где они размещены, по воздуху и морю, в район аварии.

Крупнейшие в истории подводные поисково-спасательные учения НАТО в настоящее время проходят в турецкой части Эгейского моря.

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Об этом сообщает Hurriyet daily news. "Военные учения KURTARAN-19 являются крупнейшими национальными подводными поисково-спасательными учениями, которые когда-либо проводились в НАТО", - сказал турецкий полковник Ниязи Угур, командир спасательных и подводных лодок.

В учениях, которые начались 28 мая на военно-морской базе Аксаз, в Эгейской провинции Мугла, принимают участие Вооруженные силы Турции и 18 других стран, а также организация наблюдателей.

Угур заявил, что KURTARAN-19 - это учения по спасению личного состава на подводной лодке.

"Цель учений состоит в том, чтобы наиболее эффективным образом перенести спасательные элементы из стран, где они размещены, по воздуху и морю, в район аварии", - сказал Угур.

Учения призваны "разработать методы проведения совместных спасательных операций по спасению подводного персонала стран НАТО и стран, не входящих в альянс, а также внедрить современные спасательные системы и возможности", добавил он.

Кроме Турции, другими странами-участницами учений являются США, Азербайджан, Бангладеш, Бразилия, Болгария, Алжир, Франция, Грузия, Италия, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, Малайзия, Пакистан и Португалия.