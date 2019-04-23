Десятки кораблей и самолетов: Генштаб рассказал о масштабах учений Sea Breeze-2019

Международные учения пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской и Одесской областях.

В украинско-американских учениях Sea Breeze в 2019 году планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты разных стран.

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Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, в Одессе проходит заключительная конференция по планированию украинско-американских учений «Си Бриз-2019» по стандартам НАТО.

«Целью мероприятия является окончательное согласование плана проведения маневров, формата участия стран-участниц и рекогносцировка мест проведения. Как предполагается, международные учения пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской и Одесской областях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конференции, кроме Украины, принимают участие 14 стран-партнеров Альянса. Также к планированию присоединились представители ВМС ВС Украины, других видов ВС Украины и силовых структур.

«Главным преимуществом нынешних учений будет масштабность и уникальный формат проведения маневров, поскольку военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи по стандартам НАТО где только это возможно - на море, суше, в воздухе и под водой», - сообщил первый заместитель командующего ВМС ВС Украина контр-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, всего планируется привлечь около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты разных стран.

Кроме того, в Генштабе подчеркивают, что нынешние украинско-американские маневры серии «Си Бриз», как всегда, будут многофункциональными и очень полезными для участников.