В районе ООС отработали противовоздушную оборону (видео)

Учения проводились для повышения эффективности системы противовоздушной обороны Объединенных сил.

В районе проведения операции Объединенных сил состоялись тактические учения по противовоздушной обороне.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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"В тренировках приняли участие дивизионы, батареи и другие подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактических группировок Объединенных сил. Учения проводились для повышения эффективности системы противовоздушной обороны Объединенных сил, совершенствования практических навыков боевых обслуг и расчетов при отработке воздушных целей и организации противовоздушного боя в общей системе противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе занятий расчеты на практике отработали несение боевого дежурства, уничтожение нарушителей воздушного пространства, отражение удара воздушного противника, прикрытие подразделения при переходе в наступление, уничтожение воздушных целей, в том числе и на предельно малых высотах, средствами непосредственного прикрытия.

Со всеми задачами участники учений справились на отлично, подчеркнули в Минобороны.