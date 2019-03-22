цей матеріал доступний українською

В Сирии заметили новейший российский вертолет (видео)

15:21, 22 марта 2019
Оружие
361 0
Вертолет работает в паре с Ми-24/35 / Скриншот

Читайте такжеИзраиль успешно испытал систему ПРО нового поколения

Ролик опубликован в пятницу, 22 марта, в Telegram-канале "Военный осведомитель".

"На новом видео отчетливо видна модификация НМ. Новейший вертолет работает в паре с Ми-24/35 на севере провинции Хама", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что армия Израиля поразила зенитный комплекс «Панцирь-С» российского производства в Сирии с помощью дрона-камикадзе SkyStriker производства израильской компании Elbit Systems.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Сирия#вертолет