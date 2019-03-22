В Сирии заметили новейший российский вертолет (видео)
15:21, 22 марта 2019Оружие
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Российский вертолет Ми-28НМ впервые участвует в операции в Сирии.
Вертолет работает в паре с Ми-24/35 / Скриншот
Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ заметили в Сирии.
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Ролик опубликован в пятницу, 22 марта, в Telegram-канале "Военный осведомитель".
"На новом видео отчетливо видна модификация НМ. Новейший вертолет работает в паре с Ми-24/35 на севере провинции Хама", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что армия Израиля поразила зенитный комплекс «Панцирь-С» российского производства в Сирии с помощью дрона-камикадзе SkyStriker производства израильской компании Elbit Systems.
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