Точно бьет по террористам: в "Укроборонпроме" назвали главные преимущества новых дронов для ВСУ (фото)

Бомбы оснащены высокоточными системами наведения по лазерному лучу и осуществляют планерный полет к цели. Система наведения боеприпаса позволяет попадать в цель с погрешностью не более один метр.

Закупленные для нужд Вооруженных сил Украины и испытанные в Хмельницкой области турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 вооружены высокоточными авиабомбами MAM-L от турецкой компании Roketsan.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

«Оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые 20 марта успешно прошли испытания в небе Украины, вооружены высокоточными авиабомбами MAM-L от турецкой компании Roketsan. Эти и другие высокоточные боеприпасы были закуплены вместе с партией ударных беспилотников для украинской армии», - говорится в сообщении.

В концерне отметили, MAM-L (Smart Micro Munition) - специальный легкий управляемый боеприпас, разработанный для ударных беспилотников. Эта бомба оснащена высокоточной системой наведения по лазерному лучу и осуществляет планерный полет к цели. Система наведения боеприпаса позволяет попадать в цель с погрешностью не более одного метра.

В «Укроборонпроме» отметили, что боевая эффективность MAM-L уже было доказана при применении Bayraktar TB2 Вооруженными силами Турецкой Республики. Как доказал опыт турецкой армии, высокоточное наведение боеприпаса и относительно небольшая боевая часть позволяет использовать MAM-L против противника, который прикрывается гражданскими объектами, без риска для мирного населения.

Bayraktar TB2 оснащен сверхмощной оптической станцией с тепловизором, благодаря которой операторы дрона имеют возможность отслеживать противника даже на значительной глубине вражеских позиций и получать точные координаты цели в режиме реального времени. Эта информация позволяет оперативно наносить удары высокоточным вооружением, в частности современным украинским ракетами «Нептун» и «Вильха».

Bayraktar TB2, который изготавливается турецкой компанией Baykar Makina, может находиться в воздухе в течение 24 часов с максимальной скоростью 110 км/ч. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. При этом управление беспилотником осуществляется через закрытые каналы связи, которые надежно защищены от внешнего вмешательства и имеют эффективную защиту от средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал УНИАН, 12 января президент Петр Порошенко заявил о подписании соглашения относительно закупки для украинского войска турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

20 марта в Хмельницкой области состоялись успешные испытания дронов Bayraktar TB2.

Президент заявил, что беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения Сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.