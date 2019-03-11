США начнут производство деталей для ракет, запрещенных ДРСМД

Вашингтон может отменить программу, в рамках которой будут производить компоненты для ракет. Для этого Москве следует вернуться к выполнению требований Договора о РСМД, заявили в Пентагоне.

США начнут производство деталей для крылатых ракет наземного базирования после того, как Вашингтон приостановил свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом представитель Минобороны Соединенных Штатов Мишель Бальданза сообщила в понедельник, 11 марта, пишет DW.

Ранее США не могли заниматься подобным производством в силу своих обязательств по ДРСМД, добавила представитель Пентагона. По ее словам, производство компонентов будет проходить в рамках исследовательской программы, которая может быть отменена, "если Россия вернется к полному и проверяемому выполнению требований Договора" до того, как в августе Соединенные Штаты официально выйдут из Договора.

Читайте такжеВ НАТО настаивают, что Россия должна прекратить нарушать ракетный договор

В Вашингтоне считают, что Россия нарушила Договор о РСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, которое не позволяет ей преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока, 2 февраля 2019 года, американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора российской стороной.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.