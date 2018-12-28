Украинские воины похвастались комплексом "Броня" (видео)

Воинов тренирует инструктор Андрей Моруга, прошедший ожесточенные бои за Донецкий и Луганский аэропорты.

В 169-м учебном центре "Десна" проходят учения зенитчиков. Воины тренируются метко стрелять с закрытых позиций с помощью графически-расчетного комплекса "Броня".

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В разработке комплекса принимали участие ветераны войны на Донбассе и сотрудники "Вернись живым", говорится в Facebook фонда.

Отмечается, что зенитчики уже получили от фонда планшеты с графически-расчетным комплексом "Броня".

Как сообщалось, в течение 2018 года предприятия "Укроборонпрома" передали украинским силовым структурам более 2500 единиц высокоточного вооружения.