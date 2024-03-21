Игорь Романенко отметил, что оккупанты в этот раз использовали фальшивые цели, чтобы перегрузить нашу систему ПВО.

Российский удар по Киеву рано утром 21 марта имеет свои особенности. Оккупанты не только использовали ракет разных типов, но и изменили тактику.

"В среде специалистов по ПВО эту тактику называют "звездным ударом" – это когда средства воздушного нападения заходят на объект со всех сторон одновременно. Враг запускает ракеты в разное время, они летят по своим маршрутам, маневрируют, обходят столицу и вроде бы идут на запад. Но на самом деле – это маневр, потому что ракеты курсируют в соседних регионах. Они четко рассчитаны по времени и в нужный момент все одновременно летят к цели, в данном случае на Киев", – объяснил генерал-лейтенант и военный эксперт Игорь Романенко в комментарии ТСН

По его словам, такая атака должна вызвать панику или хаос у бойцов противовоздушной обороны и таким образом ее прорвать.

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"Когда подразделение ПВО занято обстрелом одной цели, а в это время с противоположной стороны появляется еще несколько воздушных объектов – это может сбить с толку, вызвать панику у бойцов. То есть тактика "звездного удара" ставит в сложные условия военных, которые управляют работой зенитно-ракетного комплекса, ведь им нужно делать обстрелы целей со всех сторон и одновременно определяться, какая ракета ближе, а какая еще на подлете. Это очень сложная задача", – указал эксперт.

При этом он напомнил, что оккупанты в этот раз использовали фальшивые цели, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. Также Романенко подчеркнул, что для бойцов ПВО эта атака россиян была тяжелой.

Удар РФ по Киеву - главные новости

Ночью столица Украины была под массированным ракетным обстрелом россиян.

Силы противовоздушной обороны сбили 31 ракету врага, среди них было две баллистические ("Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал"), остальные - 29 крылатых (типа Х-101/Х-555). Россия запустила ракеты с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков - Волгодонск, Энгельс - территория РФ).

Общая стоимость выпущенных во время новой атаки россиянами ракет составила 390 млн долл. Среди прочего был серьезно поврежден склад крупнейшего украинского маркетплейса ROZETKA.

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