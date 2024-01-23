Он заметил, что западные партнеры должны бояться ситуации, когда мы не сможем сдерживать врага, а не действий России в ответ на осуществление определенных шагов.

Экс-командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Россия видит, что европейцы не могут быть решительными, и обязательно этим воспользуется.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, заметив, что по его личному мнению, "наши западные партнеры достаточно слабы в понимании, что они могут делать с рашкой в плане санкций, передачи нам оружия и т.д., ичто с ними может случиться, если они не будут этого делать".

По словам экс-командира "Азова", в Европе боятся действий РФ в ответ на осуществление определенных шагов. Например – передачу Украине некоторых видов вооружений.

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"А должны бояться такой ситуации, когда мы не сможем сдерживать врага. Россия прекрасно видит, что европейцы не могут быть решительными. И обязательно этим воспользуется", – подчеркнул он.

Жорин заметил, что сейчас российские ракеты иногда "случайно залетают на территорию некоторых европейских государств". Завтра же они будут лететь туда целенаправленно – как сегодняшним утром по Харькову, Киеву и другим украинским городам.

"Бояться же ядерного оружия или еще чего-то, думаю, уже не стоит. Уровень напряжения в мире настолько высок, что удар ядерного оружия – не самое худшее, что может случиться с нашей цивилизацией", – написал он.

Напомним, ранее Жорин заявлял, что Россия наблюдает за спорами вокруг вопроса мобилизации в Украине, поэтому необходимо прекратить устраивать "шоу".

Он отметил, что во время войны проведение мобилизации, пополнение войска и предоставление отдыха воинам является абсолютно логичным делом, и что в Украине нужно изменить системный подход к вопросу мобилизации.

Война в Украине-другие новости

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов упрекнул западные страны в дефиците смелости и решимости в противодействии России. Он подчеркнул, что именно на это и рассчитывает "путинское кодло".

Тем временем россияне в очередной раз совершили массированную ракетную атаку по Украине. В результате утреннего обстрела только в Харькове погибли 8 человек – среди жертв маленькая девочка, тело которой вечером нашли под завалами.

Кроме того, россияне ударили по селу на Херсонщине. На месте удара погиб мужчина. Спасателям удалось завалов тяжелораненую 47-летнюю женщину. Она умерла по дороге в больницу.

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