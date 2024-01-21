Военный считает, что это было бы хорошим примером для всех остальных, кто не хочет работать на победу.

Мобилизация публичных людей, народных депутатов и другой так называемой элиты или их детей была бы хорошей мотивацией для обычных украинцев, чтобы они работали на победу.

Об этом заявил бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью Фактам ICTV.

"Чтобы вдохновить общество, было бы правильно, чтобы в армию пошли те, кто считает себя условной элитой. Я далеко не всех их такими считаю, но они так себе накрутили и такими себя считают. Публичные люди, известные, народные депутаты, не народные депутаты, все те, кого люди видят перед собой. Они могли пойти в армию в качестве примера или чтобы пошли их дети", – заявил Жорин.

Военный считает, что это абсолютно нормальный процесс, который происходил и во время Первой и Второй мировых войн. Он добавил, что в те времена даже было стыдно, если ты принадлежишь к власти в этой стране и в твоей семье никто не воюет за эту страну. Жорин добавил, что нардепы и представители элиты должны показать обязательный пример.

Впрочем, офицер считает, что бесполезно призывать к осознанному решению, потому что вряд ли из них кто-то это сделает. Он предлагает пойти другим путем и определить, кто не приносит пользу на своей должности.

"Но можно пойти другим путем и определить тех, кто не является абсолютно полезным на своих местах. Я считаю, что сегодня даже в Верховной Раде иногда уже мне стыдно смотреть на то, чем занимаются отдельные депутаты. Это реально превращается в цирк.украинцы смотрят как на какое-то шоу для слаборазвитых. Это точно не то, чем они могут заниматься", – добавил Жорин.

Мобилизация в Украине -важные новости

11 января Кабинет министров отозвал скандальный законопроект о мобилизации. После доработки его повторно вынесут на рассмотрение в Верховную Раду. Ряд норм законопроекта вызвали дискуссии, в частности, электронные повестки, изъятие у предпринимателей авто, призыв инвалидов третьей группы и прочее.

В Офисе президента заверили, что закон будет принят в любом случае.

Офицер управления 12 бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Дмитрий Андрющенко считает, что для построения профессиональной армии, которая будет качественно выполнять боевые задачи, надо подготовить человека, спросить, где он себя видит в войске, а уже потом предоставить ему квалифицированную военную профессию согласно его навыкам.

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