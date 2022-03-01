Многие противники понимают, куда и зачем они пришли.

Ранее УНИАН неоднократно публиковал видео с пленными солдатами вооруженных сил РФ, которые вторглись на территорию Украины. Многие из них заявляли, что не знали, куда и почему направляются. Часть оккупантов якобы отправили на учение, сделав из них пушечное мясо для доблестных ВСУ. Однако многие солдаты РФ вполне осознано прибыли воевать в Украину. Это доказывает видео от жителей Николаевской области.

В ролике ниже можно увидеть, как мирное население остановило вражескую колонну. Один из наших граждан сказал: "Мужики, к вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас. Мы не у вас. Мужики, возвращайтесь домой".

На это вражеский солдат ответил: "Я на своей земле". Далее оккупанты агрессивно потребовали отойти, чтобы колонна могла двигаться дальше.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.

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