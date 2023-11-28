Эксперт отметил, что надо дождаться результатов расследования, но "российский след очевиден".

Политолог Игорь Рейтерович прокомментировал информацию об отравлении тяжелыми металлами жены руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова и нескольких работников ведомства.

В эфире общенационального информационного телемарафона "Единые новости" он отметил, что метод применения ядовитых веществ используют именно российские спецслужбы.

"Это, кстати, абсолютно российская практика. Стоит вспомнить отравления, которые они совершали за границей, используя полоний и "Новичок", еще какие-то определенные вещи", - напомнил Рейтерович.

Политолог считает, что попытки отравления могут быть реакцией российских спецслужб на эффективные спецоперации украинской разведки.

"В понимании Путина и ФСБ война спецслужб считается одной из центральных и главных. Тем более, учитывая информацию из публичного пространства об определенных операциях, которые проводило Главное управление нашей разведки. Они настолько креативны и наглы, в хорошем смысле этого слова, что это просто пощечина российским спецслужбам. Они же (ГУР Украины - УНИАН) не будут их менять",- акцентировал Рейтерович.

По его словам, основное отличие действий спецслужб в демократическом обществе и в странах с авторитарным режимом - это методы, которые разрешено использовать.

"В демократической стране спецслужбы действуют в рамках закона и не преступают определенные вещи, которые просто запрещены. Например, не уничтожают детей, женщин, жен. Они действуют другими методами. Второй момент, они имеют разные варианты и разные сценарии. Что-то предлагают, дискутируют даже в середине, есть определенная изменяемость и конкурентность, в нормальном понимании", - подчеркнул Рейтерович.

Он добавил, что в тоталитарных странах, таких как Россия, в спецслужбах "все закрыто, замкнуто, очень стадийно" и методы работы никогда не меняются.

"Они когда-то, что-то сделали, это дало эффект и теперь они будут этот план использовать десятилетиями. У них же, на самом деле, с советских времен ничего не изменилось. Они травили деятелей украинского националистического движения, затем убивали диссидентов. Все эти методы отравления они (спецслужбы РФ - УНИАН) используют и по сегодняшний день", - пояснил Рейтерович.

По мнению политолога, российские спецслужбы пытались нанести удар по ближайшему окружению главы украинской разведки, потому что не могут "одолеть конкурента и противника в открытом бою".

"Я так понимаю, что удар пришелся не по главе (ГУР - УНИАН), а по болезненной точке - по самому близкому человеку. Возможно, они считают, что это выбьет из колеи, не даст сосредоточиться, работать, достигать какого-то результата. Может, это на него было направлено. Думаю, мы об этом еще узнаем. Надо, конечно, дождаться результатов расследования. Когда такие вещи появляются, здесь даже не надо думать о каких-то факторах - российский след очевиден", - акцентировал Рейтерович.

Он добавил, что украинским спецслужбам нужно быть готовыми к тому, что россияне могут продолжить разнообразные попытки, в том числе, отравления.

"У них с одной стороны есть паранойя, у Путина и его ближайшего окружения, что их кто-то может отравить. Но, он соответственно такие же методы применяет по другим. Хорошо, что вовремя распознали и остановили. Отныне наши службы будут еще лучше подготовлены и понимать, что и такого можно ожидать от россиян. Скорее всего, это какая-то еда, кто-то, как-то мог туда принести, или что-то разместить", - сказал Рейтерович.

Также политолог считает, что эти попытки отравления могут помочь вычислить российских агентов, которые еще остались в Украине.

"СБУ и ГУР очень хорошо работают с точки зрения вычистки российской агентуры, но явно, что какие-то "кроты" пооставались. Если таким образом они себя "сожгут", то их теперь вычислят и сделают то, что нужно. А потом, возможно, перевербуют, и будут они работать в другую сторону, что тоже неплохой вариант", - отметил Рейтерович.

Политолог резюмировал, что отныне у российской разведки и их руководителя "будет дополнительная головная боль" и еще большее напряжение, потому что задели украинских разведчиков и их семьи.

Отравление жены Буданова и других - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в СМИ появилась информация о том, что жена главы ГУР Марианна Буданова пережила отравление. Источники УНИАН сообщили, что она лечится в одном из украинских медучреждений.

Впоследствии в украинской разведке подтвердили отравление жены Кирилла Буданова, которая сейчас проходит первый курс лечения, а также подтвердили информацию, что несколько работников Главного управления разведки также были отравлены и проходят лечение. Пока детали всех обстоятельств не сообщаются.

В 2006 году в Лондоне погиб экс-сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, заявивший о причастности ФСБ к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года. Он погиб через шесть лет после бегства из РФ в Британию из-за конфликта с российскими спецслужбами. После проведения британскими властями расследования было установлено, что экс-коллеги Литвиненко, отравили его полонием-210.

В 2020 году стало известно об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок". Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска. В штабе оппозиционера предполагали, что яд подмешали в чай. Впоследствии опасные вещества в организме Алексея Навального обнаружили эксперты из лаборатории бундесвера.