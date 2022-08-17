Президент подчеркнул, что Россия действительно стремится захватить территорию Украины и эта территория нужна ей без украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все украинцы для России – одинаковые мишени, и это не эксцессы войны, а ее сознательная политика.

Об этом президент сказал во время общения со студентами и СМИ Чили.

По его словам, первоочередной мотив российской агрессии против украинцев – сугубо колонизаторский, ведь российское руководство хочет господства над украинской землей и ресурсами.

"И в Москве очень долго звучало, что без захвата территории Украины они не восстановят российскую империю. Однако все же это стало значительно более глубокой борьбой, чем любые имперские или геополитические расчеты. Россия ведет войну буквально против жизни наших людей, против самого права украинцев на жизнь", - сказал Зеленский.

Он добавил, что эта война началась не 175 дней назад, а еще в 2014 году, когда Россия оккупировала полуостров Крым и разожгла противостояние на Донбассе, которое унесло тысячи жизней.

"Поэтому, когда мы говорим о войне России против Украины, мы говорим о восьми годах плюс 175 дней. И когда мы говорим о жертвах этой войны, об украинских потерях, мы начинаем рассказ не с февраля 2022 года. Мы начинаем ее с 2014 года, когда украинцев начали убивать просто за то, что они украинцы. За украинский флаг. За проукраинскую позицию. За защиту украинской территории. Даже просто за подозрение, что человек поддерживает украинское государство", - отметил президент.

Зеленский рассказал историю Степана Чубенко из Краматорска, которому этой осенью исполнилось бы 25 лет.

"Он был убит 27 июля 2014 года. Его убили боевики – одни из тех, чьими руками Россия вела гибридную войну на Донбассе и кого использует сейчас в полномасштабной войне. Они задержали Степана, когда тот возвращался домой. Они увидели у него на рюкзаке сине-желтую ленту – цвета нашего флага. И это было для них достаточной причиной, чтобы напасть на парня. Его били несколько дней, его пытали, его расстреляли", - отметил он.

Президент напомнил, что убийцы Чубенко укрылись на территории России и оккупированного Россией Крыма, хоть и получили приговоры от украинского суда, но государство-террорист Россия предоставляет им защиту.

"Им, как и тысячам других таких же убийц. Тех, кто расстреливал людей просто за то, что они были украинцами. Просто за то, что были украинцами в Украине. Стрелявшим в затылок мужчинам и женщинам за одно лишь подозрение, что человек защищает наше государство. Тех, кто стрелял прямой наводкой из танков по жилым домам, стрелял по школах, больницах. Тех, кто бил из артиллерии по мирным городам", - уточнил он.

Следовательно, Зеленский подчеркнул, что это началось еще в 2014 году, а 175 дней назад приобрело максимальный масштаб, на который способна российская армия, российские наемники из так называемых военных компаний, которые де-факто являются частью спецслужб государства-террориста.

"Россия действительно стремится захватить территорию Украины. И эта территория нужна ей без украинцев. Разрушенный Мариуполь и еще десятки городов и сел Украины, массовые убийства в Буче и в других городах на оккупированной территории – это не исключение из общей российской стратегии, это она и есть – российская стратегия в отношении Украины и украинцев", - считает глава государства.

Он напомнил, что на оккупированной территории захватчики уничтожают памятники и музеи, которые просто напоминают об Украине, уничтожают книги и делают все, чтобы люди были вынуждены отказаться от национальной идентичности и подчинились насилию и грабежу или погибли.

"Украина уже потеряла десятки тысяч своих людей в этой войне. Совсем малых детей - многомесячных малышей, которых убивали российские ракеты, снаряды и пули. Подростков. Мужчин и женщин. Пожилых людей. Россия не разбирает, кого убивать и над кем издеваться. Для нее все - одинаковые мишени. И это не эксцессы войны, это ее сознательная политика", - сказал президент.

Поэтому, по его словам, нет другого выбора, кроме как воевать за жизни украинцев, за то, чтобы в Украине не убивали за сине-желтую ленту на рюкзаке у подростка.

Напомним, Зеленский заявил, что оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них.

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