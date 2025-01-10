Как отмечают ВСУ, северокорейские солдаты используют на фронте "стратегию мясорубки".

Северокорейские солдаты, воюющие в Курской области против украинских сил, используют стратегию "мясорубки". Об этом рассказал The Times военный из 33-го отдельного штурмового батальона с позывным "Леопард", описывая столкновение с северокорейскими войсками в ближнем бою в деревне Махновка.

По его словам, северокорейцы используют людей вместо саперных машин.

"Они просто идут в один ряд, в трех-четырех метрах друг от друга, если один подрывается, то санитары идут сзади и забирают погибших, а толпа продолжает идти друг за другом. Так они проходят через минные поля", - рассказал "Леопард".

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По его словам, во время битвы за село солдат КНДР смешали с россиянами в одном подразделении, чтобы попытаться скрыть их идентичность, однако они оказались в невыгодном положении, поскольку используют только стрелковое оружие, пулеметы, гранатометы, максимум минометы.

Боец отметил, что солдаты КНДР пока не используют беспилотников.

"Но я подозреваю, что они начинают учиться этому, и чем дольше затягивается война, тем больше вероятность того, что они будут внедрять инновации", - подчеркнул он.

При этом, хотя солдаты КНДР хорошо обучены и физически подготовлены, им необходимо назначить проводников, которые помогут им ориентироваться на чужой местности и в незнакомом климате, говорит "Леопард". Его батальон смог захватить одного из русских проводников, но северокорейцы отказываются сдаваться в плен живыми живым, предпочитая сражаться насмерть или пытаться бежать. При этом их командиры похоже не обеспокоены гибелью своих людей, отмечает украинский боец.

После того как северокорейские войска были выбиты из деревни, они попытались спрятаться в лесу, однако ВСУ обнаружили их с помощью беспилотника, а затем забросали гранатами.

"Вчера я видел четырех северокорейцев, убитых всего за 15 минут, а за последние два дня я насчитал 120 убитых", - сказал "Леопард".

Курская операция ВСУ

Ранее лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что РФ впервые задействовала на территории Курской области смешанные группы, которые состоят из российских и корейских штурмовиков. Кроме того, у солдат КНДР уже есть связь - раньше им не выдавали рации.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только возле села Махновка армия РФ потеряла до батальона пехоты, включая северокорейских солдат и российских десантников.

При этом аналитики отмечают, что Россия в одном бою возле Махновки могла потерять до 400 военных.

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