Те, кто будет выживать, по словам Тимочко, будут ехать в Северную Корею и готовить уже свои подразделения.

Северокорейцы готовятся к масштабной войне и будут наращивать свое присутствие в России, но это не для ее защиты. Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире "Суспільного".

"Сами северокорейцы считают эту войну как такую, что освободительная от западного империализма. У них есть вера в то, что они в будущем понесут идеи коммунизма, социализма, свою идеологию на весь мир", - сказал он.

По мнению Тимочко, северокорейцы готовятся к масштабной войне.

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"Где они будут задействованы? Точно мы знаем - как союзники России. А это значит, что 10 тысяч подготовленных воинов для масштабной операции - мало. Я абсолютно согласен со словами президента (относительно того, что КНДР может направить на войну еще 30-40 тыс. солдат, а возможно и 500 тыс.) За раз их точно не приведут, потому что это будет проблема для России. Их будут системно заводить, в России обкатывать", - сказал Тимочко.

Те, кто будет выживать, по его словам, будут ехать в Северную Корею и готовить уже свои подразделения в современных условиях ведения боевых действий. Тимочко считает:

"Другие - будут добывать, и такой круговорот будет формироваться. На данном этапе они начнут это делать на уровне соединений, бригад, потом - дивизий, потом - каких-то оперативных корпусов и так далее. То есть, мы понимаем, что они точно будут наращивать свое присутствие в России. Но это больше не о защите России, это - о подготовке наступательной агрессивной войны против даже соседей Северной Кореи, в ее регионе".

Военные КНДР в войне - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея отправила на войну против Украины 12 тыс. военных, из них на сегодняшний день 3800 убиты или ранены.

Он отметил, что эта страна может направить на войну еще 30-40 тыс. солдат. При этом президент подчеркнул, что Европа подобного сделать не может.

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