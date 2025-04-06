Путин, как инициатор войны против Украины, отказывается от предложения США о полном и безусловном прекращении огня.

Российский диктатор Владимир Путин не желает останавливать захватническую войну против Украины, а наоборот, ищет возможности, чтобы разжечь войну с еще большей силой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в обращении к украинцам.

"В сегодняшнем российском ударе были ракеты, которые запустили из акватории Черного моря. Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря состоялся этот запуск. Это одна из причин, почему Россия искажает дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня - они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам", - сообщил президент

Видео дня

Как подчеркнул президент, прекращение огня на море - это не только о свободном судоходстве и поставках продовольствия по морю, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира.

"Путин не хочет заканчивать войну - он ищет, как оставить себе возможности разжечь войну в любой момент с еще большей силой. Именно поэтому и в дальнейшем неизменно нужны все формы давления на Россию: усиление наших возможностей защищаться, сохранение санкций и такая дипломатия, такой разговор с Москвой, который не оставит им никакой возможности убивать", - подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, если прекращение огня - то безусловное и такое, что вообще не позволяет уничтожать жизнь.

Он напомнил, что Украина согласилась на предложение Америки - на предложение полного, безусловного прекращения огня.

"Путин отказывается. Мы ожидаем реакции США - до сих пор ее нет, - ожидаем реакции всех в Европе, всех в мире, кто хочет мира", - заявил глава государства.

Президент добавил, что российская армия каждый день запускает баллистику, и ежедневно убивает людей. Происходят постоянные удары по нашей Сумской, Харьковской, Днепровской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, других украинских регионах.

"Сегодня - российская баллистика против Киева. Каждый день - потерянные жизни. Каждый день - утраченные возможности для дипломатии. Это все нельзя воспринимать молча", - отметил президент.

Окончание войны в Украине: новости

В марте Зеленский высказал предположение, что Путин скоро умрет, и это приведет к окончанию войны.

В марте Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выдвинул условия относительно предложения США о введении 30-дневного прекращения огня. Среди этих условий озвучено требование об остановке принудительной мобилизации в Украине и перевооружении ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: