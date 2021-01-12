Президент отметил, что мирное урегулирование на Донбассе – это «очень непростой и очень длительный процесс».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным, близким и побратимам в связи с гибелью украинского бойца вчера на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в заявлении по результатам переговоров с президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве.

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Зеленский отметил, что мирное урегулирование на Донбассе – это «очень непростой и очень длительный процесс».

"Вчера, к большому сожалению, мы понесли одну боевую потерю – это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искреннее соболезнование его семье, всем родным, близким и собратьям», - заявил он.

Гибель бойца ВСУ на Донбассе

11 января в результате вражеского обстрела в районе Песков Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

22 июля 2020 года участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

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Автор: Константин Гончаров