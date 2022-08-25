Глава государства убежден, что Украина будет существовать всегда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что нет таких бомб, которые могут стереть свободу, и не будет ракет, которые могут сломать волю народа.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, которое обнародовано в социальной сети Facebook.

"Завершается наш главный день - День Независимости Украины. Наша независимость не заканчивается и никогда не завершится, и 32-й наш день независимости, и 33-й и все последующие, сколько продлится время на земле. Украина навсегда и ежедневно будет только крепче. И это понимают абсолютно все в мире, - от Совета безопасности ООН, до всех столиц без исключения", - заявил Зеленский.

"Поэтому не отступаем с нашего пути. Боремся. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Заботимся о нашем государстве. Сохраняем наше единство. Такое же единство как сегодня, как каждый день в течение этих полугода, и ни одному врагу нас не одолеть. Нет таких бомб, которые могут стереть свободу. И не будет никогда таких ракет, которые могут сломать волю народа, который верит в себя", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. 24 августа враг в очередной раз пытался установить контроль над Песками и Невельским, но понес потери и отступил.

Провалами закончились штурмы ВС РФ Соледара, Бахмутского и Кодемы.

В День Независимости, 24 августа, русские войска нанесли удары по Харькову, Хмельницкой области, в Днепропетровской области ракеты попали в поезд, сейчас известно о 22 погибших и полусотне раненых.

За полгода боевых действий против Украины противник испытывает дефицит личного состава. По данным украинской разведки, российское командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

С начала полномасштабного вторжения беженцами стали, по подсчетам Еврокомиссии, 7,5 миллиона украинцев.

Вместе с тем в ГУР считают, что в войне РФ против Украины начался переломный момент. Российские оккупанты начали понимать, что их войска не такие уж и сильные, а системы ПВО не такие надежные, заявляют разведчики.

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