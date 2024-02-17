Украина разрушила мифы о возможности РФ захватить любое государство и миф о том, что наша страна не может победить.

Украина разрушает мифы о России, в которые раньше верил весь мир. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Так, отметил президент, Украина разрушила мифы о возможности РФ захватить любое государство, ведь украинцы доказали, что могут заставить РФ отступать.

"Этим мы полностью обезоруживаем очередной российский миф о том, что Украина не может победить. Мы можем вернуть нашу землю. Путин может проиграть", - отметил президент. Он подчеркнул, что действия украинской армии ограничиваются только достаточностью и дальностью средств поражения, и тут многое зависит от союзников Украины.

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Кроме того, разрушен миф, о том, что Украина — нереальное государство, который активно продвигает РФ. Ведь, отметил Зеленский, это в России начался мятеж, который привел к городским боям и вооруженному маршу на Москву – а это типичный признак несостоятельного государства.

Также разрушен миф о том, что российское вооружение имеет преимущество над западным – и это стало причиной, почему Путин впервые преклонился перед Ираном и КНДР.

Также, отметил президент, разрушен миф о том, что Европа слишком слаба, чтобы себя защитить. Вместо этого Европа стала глобальной силой, преодолевая зависимости от РФ.

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Так, он заявил, что он отметил, что 2024 год является критически важным, и "если мы не будем действовать сейчас, Путин может сделать следующие годы катастрофическими для мирового сообщества".

Относительно путина украинский президент заявил, что у диктатора РФ только два возможных конца – "трибунал в Гааге или быть убитым одним из тех, кто сейчас убивает для него".

Такжее президент поблагодарил все страны, которые приняли украинских беженцев и поддерживают их. Он заявил, что если у Украины будет достаточно систем ПВО, то миллионы укринских граждан смогут вернуться домой.

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