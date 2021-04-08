Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.
Читайте такжеВ результате обстрелов оккупантов на Донбассе погиб украинский военныйКак сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.
Президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой.
Зеленский едет на Донбасс как верховный главнокомандующий армии, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников, отметили в пресс-службе.
Новое обострение на Донбассе
26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.
6 апреля на линии фронта погибли двое украинских бойцов.
7 апреля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, один - погиб.
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