Защитники украинского государства ударили по вражеской технике из ПТРК Javelin.

На украинской земле потери врага на 11 января 2024 года возросли - в Вооруженных силах Украины показали удачную "охоту" на технику и живую силу российских оккупантов.

Противник попал в ловушку, говорится в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. В украинской армии показали, как БМД-4 (боевая машина десанта, - Ред.) захватчиков была уничтожена из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

"...Оккупанты попали в ловушку, и наши военные уничтожили БМД-4 из Javelin, а дальше ликвидировали весь личный состав врага", - поделились в Сухопутных войсках и показали яркое видео, на котором заснято уничтожение оккупантов. Судя по ролику, после удара из ПТРК Javelin на врагов была сброшена граната с беспилотника.

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Утром 11 января Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки на фронте между нашими защитниками и оккупантами произошло 73 боевых столкновения. В частности, "горячо" было на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях.

Украинские воины сильно дают "по зубам" захватчикам, РФ на нашей земле уже понесла огромные потери. Общие потери России в Украине на сегодня составляют примерно 367 620 противников. Кроме того, россияне потеряли, в частности, 11 238 боевых бронированных машин.

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