По словам Длигача, Украина технологически точно могла производить и беспилотники, и "с таким, как у нас, потенциалом и технологиями ракетной техники мы могли быть намного лучше подготовлены".

Запад всё понимает, но всё равно стимулирует нас вести войну по-старому. Такое мнение высказал доктор экономических наук, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

"Запад стимулирует вести нас войну по-старому. Почему мы получили NLAW и Stinger, а не сразу F-16 и Patriot и прочее для того, чтобы не допустить артиллерийскую войну и превращения людей в ключевой ресурс? Почему мы до сих пор говорим про бронетехнику как про ключевой элемент?" - отметил он.

По словам Длигача, Украина технологически точно могла производить и беспилотники, и "с таким, как у нас, потенциалом и технологиями ракетной техники мы могли быть намного лучше подготовлены".

"Но они (госпрограммы) были хронически недофинансированы. Госпрограммы были, а денег не было", - добавил он.

Война в Украине - поставки нового оружия

27 декабря издание Newsweek со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что американские истребители F-16, вероятно, уже в Украине, но в Воздушных силах эту информацию опровергли.

В рамках программы интеграции многоцелевого самолета F-16 в систему Сил обороны Украина провела оценку аэродромов и сейчас осуществляет подготовку и защиту соответствующей инфраструктуры, чтобы принять западные истребители.

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