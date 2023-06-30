По ее версии, об этом свидетельствуют меры безопасности в украинских областях.

Скандальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова цинично заявила, что Украина готовит теракт на Запорожской АЭС, которую контролируют оккупанты.

Об этом Захарова написала в своем Телеграм-канале. Такого "феноменального вывода" она пришла из-за усиленных мер безопасности в Украине на фоне новостей о подготовке РФ к вероятной аварии на ЗАЭС.

"В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт", - написала Захарова.

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Вероятный теракт на ЗАЭС - что известно

Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после происшествия, поскольку через россиян не имеет прямого доступа к радиационному контролю.

Между тем глава разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия с технической стороны подготовила все для инсценировки техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

30 июня ГУР заявило, что до 5 июля работники "Росатома" и их приспешники среди украинцев, подписавших контракты с оккупантами, получили указание покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

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