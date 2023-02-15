Кремль ищет подходы, как выявить нашу систему противовоздушной обороны.

Глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил, почему Россия начала запускать воздушные шары после предыдущей ракетной атаки 10 февраля.

В эфире 1+1 он пояснил, что это делается для отвлечения и выявления нашей системы ПВО, которая работает чрезвычайно эффективно:

"С этой целью с разных направлений они запускают свои те же воздушные шары с угловыми отражателями, которые должны идентифицироваться нашей системой ПВО".

Эксперт добавил, что такие шары дешевые, именно на них, как рассчитывает враг, наша оборона израсходует ракеты и снаряды, которыми мы должны сбивать российские ракеты. Так что такие планы вполне понятны. То есть Кремль ищет подходы, как выявить нашу систему противовоздушной обороны.

Воздушные силы о воздушных шарах РФ с угловыми отражателями

Ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в воздушном пространстве Украины фиксировали российские шары с угловыми отражателями. Наша ПВО следит за этими объектами, которые движутся с небольшой скоростью.

При этом Игнат отметил, что такие шары могут попасть в воздушное пространство соседних с Украиной государств, поскольку их полет зависит от того, куда и с какой силой дует ветер.

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