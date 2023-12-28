Поражено было, в том числе, шесть складов боеприпасов противника и два пункта управления.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска Вооруженных сил Украины мощно ударили по российским оккупантам.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки всего враг нанес один ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - напомнили в Генштабе.

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Так, вечером минувших суток российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив пять беспилотников типа "Shahed-136/131".

"Наши защитники уничтожили четыре ударных БпЛА. Также в текущие сутки захватчики нанесли очередной авиационный удар тремя БПЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены", - отмечается в сообщении.

Авиационным ударам подверглись 10 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Серебрянское лесничество Луганской области. А под артиллерийским огнем оказались около 130 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской, Сумской и Николаевской.

"За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам противника", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть складов боеприпасов и два артиллерийских средства противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в течение 27 декабря на фронте произошло 56 боевых столкновений. В частности, на Авдеевском направлении ВСУ сдерживают врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

А на Марьинском направлении украинские войска сдерживают захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили три атаки.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечает, что ситуация на востоке остается сложной.

Генерал Александр Тарнавский, являющийся командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" прогнозирует, что следующий год может быть тяжелее для Украины.

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