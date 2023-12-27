Ракетные войска Сил обороны поразили 3 района сосредоточения врага, пункт управления и 3 другие важные цели.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также по 5 зенитно-ракетным комплексам.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по ситуации с российским вторжением, наши войска продолжают активными действиями наносить оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Генштаб информирует, что противовоздушной обороной были уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательный БПЛА врага. Также в сообщении официально подтверждено поражение вражеского корабля Черноморского флота РФ "Новочеркасск".

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Кроме того, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 артиллерийские системы и еще 3 другие важные цели противника.

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Как сообщал УНИАН, потери личного состава противника с 24 февраля 2022 года по 27 декабря 2023-го составляют уже около 355 тыс. 750 человек, в том числе за прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 790 российских захватчиков.

Прошлой ночью в оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали о серьезном пожаре в порту, также они слышали звуки детонации.

Позже командующий Воздушных сил ВСУ сообщил, что украинские силы уничтожили большой десантный корабль"Новочеркасск". По данным ПС, все, кто был на его борту в момент атаки, погибли.

СМИ также информировали, что в результате удара также частично затонуло учебное судно класса Т-43 "УТС-150".

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