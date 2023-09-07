С начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину аэропорт Симферополя закрыт для гражданских авиаперелетов.

Из закрытого аэропорта Симферополя в оккупированном Крыму вылетел иранский транспортный самолет Ил-76ТД. Он пробыл на полуострове два часа.

Об этом пишет Крым.Реалии. Сервис авиаперелетов Flightradar24 свидетельствует, что борт принадлежит авиакомпании Pouya Air.

"По данным сервиса, транспортный самолет с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 17:09, прилетев в Крым за два часа до этого. Сейчас борт направляется на юго-восток и летит над Черным морем", – говорится в материале.

Видео дня

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину аэропорт Симферополя закрыт для гражданских авиаперелетов.

"Ранее украинские военные неоднократно заявляли, что в Крыму российские войска используют полигон "Чауда" для запуска иранских беспилотников "Shahed-136/131" по территории Украины. При этом сведений, есть ли иранские инструкторы, чтобы содействовать российским военным при запусках дронов пока нет", – подчеркнуло издание.

Ситуация в оккупированном Крыму

В последние недели в оккупированном Крыму все чаще происходит "бавовна". Местные гауляйтеры постоянно отчитываются о "работе ПВО" и якобы успешно отраженных атаках дронов. Однако часто правду скрыть все же не удается – в частности, так произошло во время атаки на Крымский мост 17 июля, когда обрушился пролет.

В то же время командир добровольческого батальона "Крым" Иса Акаев заявил, что за время оккупации ситуация в Крыму серьезно изменилась. Он отметил, что люди там стали озлобленнее – те, кто ждали россиян, столкнулись с разочарованием, ведь "мечтали" о другом.

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