Российские оккупанты сегодня нарушили режим тишины возле Авдеевки
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с полуночи оккупанты один раз нарушили режим тишины.
Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00.
Читайте такжеТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе
Отмечается, что с начала текущих суток на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
В то же время один факт нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск задокументирован возле Авдеевки. Вблизи этого населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил ответный огонь не открывали», - сказано в сводке.
Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите украинского народа и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью, отметили в штабе.
Также сообщается, что сегодня во всех боевых воинских частях Объединенных сил в торжественной обстановке состоялись церемонии поднятия Государственного Флага Украины. Военнослужащие минутой молчания почтили память о своих погибших боевых побратимов.
Перемирие на Донбассе
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram