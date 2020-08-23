Российские оккупанты сегодня нарушили режим тишины возле Авдеевки

Вооруженные формирования РФ совершили несколько провокационных выстрелов возле Авдеевки.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с полуночи оккупанты один раз нарушили режим тишины.

Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00.

Читайте такжеТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе

Отмечается, что с начала текущих суток на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В то же время один факт нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск задокументирован возле Авдеевки. Вблизи этого населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил ответный огонь не открывали», - сказано в сводке.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите украинского народа и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью, отметили в штабе.

Также сообщается, что сегодня во всех боевых воинских частях Объединенных сил в торжественной обстановке состоялись церемонии поднятия Государственного Флага Украины. Военнослужащие минутой молчания почтили память о своих погибших боевых побратимов.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева