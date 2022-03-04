Россия атаковала ЗАЭС поздно ночью 4 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об обстреле Запорожской атомной электростанции, отмечает, что ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки.

Об этом он сказал в видеообращении, изложенном в его Telegram-канале.

"Европа сейчас должна проснуться: горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами. То есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил о Чернобыле и добавил, что Россия "хочет это повторить и уже повторяет".

"Там 6 энергоблоков!.. В Чернобыле взорвался один энергоблок!", - подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что уже вязался с партнерами Украины. "Я говорил уже с Шарлем Мишелем, с Шольцем, говорил с Дудой, говорил с президентом Байденом. Мы связались с главой МАГАТЭ Гросси, а также с премьер-министром Джонсоном. Мы всех предупреждаем: ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки! Это впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что российские пропагандисты угрожают "засыпать мир ядерным пеплом". "Теперь это не угроза, теперь это реальность", - подчеркнул глава государства и добавил, что неизвестно, чем закончится пожар на станции.

Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда держали АЭС в безопасности, "чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог на станцию ​​уйти, чтобы никто не мог эту станцию ​​захватить, заменить и шантажировать затем ядерной катастрофой весь мир".

"Надо остановить российских военных немедленно!.. Украина – это 15 атомных блоков: если будет взрыв, – это конец всем, конец Европы! Это эвакуация Европы! Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска! Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции !", - призвал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда держали АЭС в безопасности, "чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог на станцию ​​уйти, чтобы никто не мог эту станцию ​​захватить, заменить и шантажировать затем ядерной катастрофой весь мир".

"Надо остановить российских военных немедленно!.. Украина – это 15 атомных блоков: если будет взрыв, – это конец всем, конец Европы! Это эвакуация Европы! Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска! Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции !", - призвал Зеленский.