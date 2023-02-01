Момент взрыва сняли на видео.

Украинские взрывотехники уничтожили на полигоне одновременно 200 "Градов", которыми Россия обстреливала Донецкую область.

В отделе коммуникации полиции Донетчины сообщают, что это одна из самых масштабных ликвидаций, проведенных полицейскими. С 24 февраля они уничтожили около 3500 боеприпасов.

В прошлом году донецкие правоохранители совершили более 1400 выездов, большинство из них - на обследование мест "прилетов" и разминирование деоккупированных территорий. Чаще всего для обстрелов области Россия использовала ракеты С-300 (167 единиц) и Х-59 (51).

Отмечается, что ракеты, которые находятся в крайне опасном состоянии, ликвидируют на полигонах. Поскольку полицейские изымают большое количество вражеского оружия ежедневно, контролируемые подрывы осуществляют 2-3 раза в неделю.

Разминирование Украины

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают, что сейчас взрывоопасными предметами потенциально загрязнена почти треть всех украинских территорий.

Постоянно появляются сообщения о подрывах гражданских людей, полицейских и спасателей.

Эксперты считают, что на разминирование территории Украины от мин и растяжек понадобится около 5-7 лет - это без учета лесов и больших полей.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты к весне 2023 года профинансируют работу 100 команд разминирования в Украине.

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