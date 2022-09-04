Глава государства поблагодарил украинских защитников и рассказал о недавних успехах на фронте.

Президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении трех населенных пунктов в Донецкой области и на юге.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

"Провел сегодня новое заседание ставки верховного главнокомандующего. Хоть и воскресенье, но выходных на войне не бывает. Докладывали главнокомандующий Вооруженных сил, командующие оперативных направлений, руководитель разведки. Хорошие доклады были. И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области, - освобожден населенный пункт", - сказал президент.

Видео дня

По его словам, 54-я бригада на направлении Лисичанск - Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты.

"Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон - благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сети появилась информация о том, что украинские воины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей взвился украинский флаг. Оперативные данные карты сервиса Deep State свидетельствуют о том, что этот населенный пункт находился уже в полукольце сил ВСУ.

Впоследствии террорист Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что украинские воины освободили Высокополье Херсонской области. По его словам, произошла "чувствительная тактическая неудача".

Также сообщалось, что украинские воины перешли в атаку на Славянском направлении и освободили стратегически важное село Озерное. Населенный пункт расположен на берегу Северского Донца и в 32 километрах к востоку от Славянска.

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