Покидая Черниговскую область российские захватчики оставили немало техники прямо в лесу.
Об этом сообщает оперативное командование "Північ".
"Силы сопротивления в Шестовице Черниговской области пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Местные жители рассказали военным, что оккупанты так быстро и "организованно передислоцировались", что побросали в окрестных лесах много техники.
"Улов" военные показали на фото и предостерегли: брошенная российская техника или местность вокруг может быть заминирована.
Напомним, сегодня Вооруженные Силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Полесском и Северском направлениях. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения
Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно
29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.
В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.
Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на Киевском и Черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ заявляли о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.
США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.
Министерство обороны США также предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.
Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.
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