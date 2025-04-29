Аэродром атаковали как минимум 8 беспилотных аппаратов, а завод - два БПЛА.

В Нижнегородской области РФ сегодня ночью неизвестные БПЛА атаковали военный аэродром "Саваслейка" и завод взрывчатых веществ, который расположен в этом же российском регионе - городе Дзержинск. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на свои источники.

"Беспилотники атаковали сегодня ночью авиабазу "Саваслейка" (в/ч 83122) в городском округе Кулебаки в Нижегородской области, а также ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" - градообразующее предприятие Дзержинска, входящее в военно-промышленный комплекс России", - пишет издание.

По предварительным данным, военный аэродром атаковали как минимум 8 беспилотных аппаратов, 7 из которых были сбиты, а завод - два беспилотника. Сотрудников предприятия в это время эвакуировали, а о результатах атаки пока точно ничего не известно.

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В то же время, в Минобороны РФ утром 29 апреля заявили о сбитии 8 БПЛА над Нижегородской областью.

"Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА. По предварительным данным, последствия не зафиксированы", - заявил губернатор области.

"Саваслейка" - авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ (бывший 4-й Центр боевого применения и переучивания летного состава ВВС России). По данным ASTRA, ранее авиабаза была атакована в августе 2024 года. С базы "Саваслейка" российские самолеты регулярно атакуют Украину.

Завод имени Свердлова в Дзержинске производит взрывчатые вещества. Предприятие включено в санкционный список Украины, а также стран Евросоюза, США, Великобритании, Японии и Швейцарии. В последний раз его атаковали 9 апреля 2025 года, что привело к повреждению трубопроводной эстакады и двух цехов.

Атака на завод Свердлова в России - детали

Ка писал УНИАН, в 2024 году завод им. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области РФ, в 900 километров от госграницы с Украиной, атаковали несколько десятков ударных БПЛА. Отмечалось, что этот завод - одно из крупнейших российских предприятий по производству взрывчатых веществ.

Завод производит авиабомбы, боевые части противотанковых кумулятивных управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО. Продукция завода используется оккупационной армией РФ для атак по Украине.

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