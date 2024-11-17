РФ теряет много техники в Курской области из-за украинских мин, - Forbes

Украинцы устанавливают мины на самых важных дорогах, создавая ловушки для оккупантов.

В ходе одного из неудачных наступлений 810-й бригады морской пехоты РФ в Курской области россияне потеряли 17 военных транспортных средств из-за подрыва на минах. Отмечается, что подход украинцев к установкам мин отличается от вражеской стратегии на территории Украины, сообщает Forbes.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Павлюк поделился, что за девять дней с начала наступления в Курской области на минах подорвалась треть российских военных транспортных средств, которую оккупанты отправили в это направление, отмечают журналисты.

В издании подчеркнули, что единственным украинским инженерным подразделением в Курской области остается 12-й полк поддержки. Именно он отвечает за установку многих мин в регионе.

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Подход украинцев к установке мин в Курской области отличается от стратегии российских оккупантов, заявили журналисты. Вместо минирования большой территории украинские войска размещают мины на нескольких дорогах, ведущих в самый критический сектор на западной стороне Курского выступа.

По словам журналистов, именно такой подход к минированию привел к тому, что РФ ежедневно начала терять на войне более 1500 солдат. Кроме того, украинские войска, несмотря на превосходство врага по численности, смогли организовать локальные контратаки.

Аналитики Королевского института объединенных оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс рассказали журналистам, что большие потери врага могут быть связаны с трудностями в обнаружением мин. Тем не менее есть и другой вариант - российские разведчики обнаруживают мины, но их командиры не передают точные разведданные штурмовым группам.

Эту догадку подтверждают и российские пропагандисты. Они сообщали, что солдаты из 810-й бригады морской пехоты РФ были ложно проинформированы о том, что дорога, на которой впоследствии была взорвана российская техника, перешла под контроль оккупантов.

Ситуация в Курской области: важные новости

Ранее УНИАН писал, что Россия хочет вернуть Курскую область до возможных переговоров, но Украина не собирается сдаваться. В РФ боятся, что этот регион может стать рычагом давления на Кремль.

Кроме того, майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что дала Курская операция Украине. По его словам, положительный эффект очевиден даже сейчас.

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