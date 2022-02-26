Оккупанты продолжают наступать на некоторых направлениях.

По состоянию на 06:00 26 февраля российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Сухопутных войск Украины.

Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВСУ на Востоке Украины и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сум, Полтавы, Мариуполя. С Черного моря враг осуществил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.

"Управление действиями тактической авиации РФ происходит с территории Беларуси и ТОТ Крым. В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

ВСУ установили временное место пребывания десятков единиц танков в районе Шумское и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщина.

Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах Южный и Одесса, по аэродрому Озерное, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.

На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВСУ остановила наступление противника и продолжает ведение оборонительных боев в Харьковской области. Городские бои продолжаются в Ахтырке.

На приморском направлении в районе Коблева механизированное подразделение 28 омбр уничтожило катер и до 20 человек личного состава ДРГ противника.

Группа инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВСУ осуществила минирование десантно-доступных участков.

Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение воздушных ударов противника, уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск. Продолжает ведения систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

"Группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции вдоль всей линии разграничения. Ориентировочные потери противника составляют: самолеты - 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки - 102 ед., ББМ - 536 ед., пушек - 15 ед., ЗРК БУК - 1 ед", - говорится в сообщении.