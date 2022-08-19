Российские самолеты будут приземлены.

Украина с помощью Западной авиации сможет приземлить самолеты РФ, а также наносить удары на глубине 300-500 км.

Такое мнение высказал журналист, военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире "Эспрессо".

"Получение западной авиации Украиной меняет ситуацию на фронте просто кардинально и перелистывает все. Вооружение, которое мы получим, соответствует стандартам НАТО и приспособлено к концепции использования сил НАТО. А концепция заключается в том, что странам для успешных действий необходимо иметь преимущество в воздухе - уничтожить или сделать невозможным действия авиации противника", - отметил он.

По мнению Каткова, западная авиация способна ликвидировать российские самолеты.

"При получении условных F-15, F-16, французских Rafale, шведских Gripen, которые имеют на вооружении ракеты AIM-120 с дальностью полетов в более чем 100 км - это позволит окончательно приземлить всю авиацию противника и позволит наносить удары на глубине хоть 300 км, хоть 500 км. Это авиация и это самая длинная рука, самое универсальное средство поражения. На мой взгляд, как только мы получим значительное количество истребителей - все в воздухе станет совершенно наоборот", - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВВС Украины могут получить как F-15 Eagle в экспортном варианте, так и F-16, которые идут на экспорт. Наиболее вероятными считаются поставки именно F-16.

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