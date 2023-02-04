Крым будет мощным политическим ударом по руководству Российской Федерации, замечает Гетьман.

На фронте - тактическая пауза, и она сейчас больше на пользу российской армии, заявил в интервью Obozrevatel ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В то же время в течение этого времени у партнеров есть время поставить ВСУ больше тяжелой техники для мощного контрудара, о чем они уже открыто говорят, отметил военный.

Гетман соглашается, что освобождение Крыма должно войти в цель контрнаступления, но для этого Украине нужны дальнобойные боеприпасы.

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Украинские силы должны взять полуостров в оперативное окружение, объясняет военный, и выбивать остатки врага дальнобойными ракетами.

"Для этого действительно надо будет выйти к Мелитополю, далее до Мариуполя и до Азовского моря, нам понадобится дальнобойное оружие, чтобы перерезать пути снабжения группировки российской армии в Крыму по суше, потом окончательно разрушить Керченский мост. Тогда Крым окажется в оперативном окружении, потому что в таком случае они смогут что-то поставлять только морем, но это уже существенно не повлияет на боеспособность группировки. Тогда мы сможем атаковать военные базы в Крыму, в частности дальнобойными ракетами, и освободить украинский полуостров", - сказал он.

Крым будет мощным политическим ударом по руководству Российской Федерации, замечает Гетьман.

Более того, Украина усилиями международных организаций должна хотя бы на несколько лет после войны создать демилитаризованную зону на 200-300 км вглубь России, чтобы предотвратить повторение агрессии Кремля.

Оккупация Крыма - как Украина будет возвращать полуостров

Россия захватила Крым в 2014 году, с тех пор Москва превратила украинский полуостров в сплошную военную базу.

24 февраля 2022 года переброшенные в Крым войска РФ участвовали в наступлении на материковый юг Украины. А Черноморский флот РФ регулярно бьет ракетами по украинским городам. Разведка продолжает фиксировать пополнение крымской группировки врага.

После захвата Мелитополя и Мариуполя противнику удалось проложить так называемый "сухопутный" коридор на полуостров, став менее зависимым от мощностей Керченского моста, который уже подвергался неизвестным атакам.

Украина исключает, что пойдет на какие-либо территориальные уступки России по Крыму, так как полуостров служит удобным плацдармом для будущих волн агрессии РФ. По мнению главы военной разведки Кирилла Буданова, Украина вернет Крым комбинированным путем - и силой, и дипломатией.

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