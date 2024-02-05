Наземный дрон пополнил статистику уничтоженной российской техники.

Силы обороны Украины уничтожили наземный колесный дрон российских оккупантов. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель - наземный колесный дрон, или же дрон минирования. Он был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения. Детонация взрывчатки с этого дрона зафиксирована на видео", - заявил он.

Командующий также отметил, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, 6 ракетных ударов, провел 38 боевое столкновение и совершил 788 артобстрелов.

По его словам, ВСУ стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

"Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники, не учитывая БПЛА. В том числе 4 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян", - проинформировал Тарнавский.

Кроме того, он добавил, что Силами обороны, нейтрализовано или уничтожено 143 БпЛА различных типов.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 5 февраля, составляют около 389 тыс. 560 человек личного состава, сообщает Генштаб ВСУ. За минувшие сутки силы обороны Украины уничтожили 810 российских оккупантов.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

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