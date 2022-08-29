Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны.

За сутки на юге украинские защитники уничтожили РСЗО "Ураган" и зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1" российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Изменений в составе и положении не имеет. Дважды в течение дня пытался провести штурмовые действия в направлении Высокополье - Потемкино. Успеха не имел. С потерями отошел. Вместе с тем, вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали наши позиции вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

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По данным ОК, обошлось без потерь.

"Дважды из реактивных систем залпового огня "Смерч" нанесен удар по Николаеву. Как следствие - возник пожар на территории элеватора, повреждены другие объекты инфраструктуры. Человеческих потерь нет. К вечеру по промышленной инфраструктуре Николаева ударено из "Урагана". Потерь и существенных разрушений нет. Никопольский район в течение дня российскими оккупационными войсками был обстрелян несколько раз из систем залпового огня "Град" и ствольной тяжелой артиллерией. На открытой местности пожарные угомонили пожар, взрывами повреждены жилые дома. Погибла женщина, ранены еще три гражданских лица", - отмечают в сообщении.

На Криворожье враг обстрелял Зеленодольскую громаду реактивными системами залпового огня "Град". Повреждены производственные объекты и автомобильный транспорт. Пострадавших среди гражданского населения нет.

"Нашей авиацией нанесено 8 ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилово. Ракетно-артиллерийскими подразделениями откорректировано количество рашистов на правом берегу Днепра. Минус 41 в уже неживой силе, также уничтожено 2 беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО "Ураган", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", станция радиоэлектронной борьбы, 6 единиц авто-бронетехники. Окончательные потери врага доразведываются", - отмечают в сводке.

Корабельное группировки вражеского флота продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель ракет.

Суммарное количество ракет составляет до 20"калибров". Для массовости на дежурство добавлен большой десантный корабль. Угроза ракетных ударов, диверсионных мероприятий и проявлений, как и артиллерийских обстрелов, в районах географически достижимых вражескими средствами поражения, остается актуальной. Не пренебрегайте сигналами тревог. Учитывайте то, что пляжный отдых и купание в заминированном море – двойная опасность в современных условиях. Будьте сознательными и внимательными, не оставляйте без уведомления компетентных органов подозрительную деятельность, предметы или лиц", - отмечают в сообщении.

Напомним, в ВСУ раскрыли детали нового артиллерийского террора со стороны русских на Днепропетровщине.

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