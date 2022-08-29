Теперь у россиян будет меньше возможностей для обстрелов Николаева.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько вражеских систем С-300, которыми россияне обстреливают Николаев.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Эспрессо" руководитель пресс-центра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты хорошо чувствуют наращивание огневого контроля со стороны ВСУ.

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"Наши дистанционное присутствие существенно координирует их действия. То есть наши авиационные и артиллерийские удары создают для оккупантов такую ситуацию, что они не могут управлять своими подразделениями. Поскольку ВСУ успешно уничтожают командные пункты", - рассказала Гуменюк.

Она заверила, что украинские защитники продвигаются вперед, а также продолжают работу над уничтожением техники и личного состава врага.

"Наши результаты такой работы достаточно убедительны. Поскольку сегодня ночью ВСУ смогли уничтожить несколько систем противовоздушной обороны оккупантов. Благодаря этому, Николаев этой ночью спал спокойнее. Ведь системы С-300, которыми они терроризировали город, были поражены", - добавила спикер.

Ранее сегодня в Генштабе сообщили, что на Южнобугском направлении российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.

Накануне в ОК "Пивдень" отчитались об уничтожении вражеских систем "Ураган" и "Панцирь", а также четырех десятков оккупантов.