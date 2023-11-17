Наши защитники, вероятно, достигли определенных успехов в направлении Новопрокоповки.

Украинские войска продвинулись возле Работиного Запорожской области.

"Украинские войска продолжили наступательные операции в Западной Запорожской области 16 ноября и подтвердили территориальные достижения в районе Работиного 15 ноября", — сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 16 ноября.

Российский военкор опубликовал видео с геолокацией, на котором оккупанты наносят удары по позициям ВСУ на западе от Работиного, что свидетельствует об их незначительном продвижении. В то же время самы российские источники утверждают, что украинские военные якобы безуспешно пытались продвинуться возле Копани, Ровно, Новопрокоповки, Вербового и в направлении Новофедоровки.

Видео дня

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что наши защитники, вероятно, достигли определенных успехов в направлении Новопрокоповки. Там осталась лишь одна лесополоса возле населенного пункта, который обороняет российский 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й Гвардейской Дивизии ДШВ. На днях Силы обороны отбросили часть российской 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в направлении Копани и подошли ближе к Нестерянке.

Как отмечается, 16 ноября оккупанты начали штурмовать украинские позиции возле Работиного, но не подтвердили территориальные достижения. При этом ВСУ отбили атаки противника возле Работиного и западнее Вербового. По мнению Машовца, часть российского 247-го гвардейского полка могла потерять контроль над высотами к северо-западу от Вербового, что затрудняет оборону оккупантов северо-западной окраины населенного пункта.

Также подразделения русских 503-го гвардейского мотострелкового полка и 104-го полка и 234-го полка ВДВ ведут напряженные бои на линии Нестерянка-Копани, но ISW не может это проверить.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, потери России в войне уже составляют около 314 тыс. 290 человек.

По словам экспертов, Россия не готова к войне на истощение и не имеет преимущества для победы.

Иду в Украине в разы больше военных РФ, чем в начале вторжения.

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