В частности, воины ВСУ имеют преимущество в качестве стрельбы.

Украинские защитники имеют более качественные боеприпасы и достигли большей точности стрельбы, по сравнению с оккупантами. Однако у российских захватчиков остается преимущество в количестве артиллерийских боеприпасов.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Вооруженные силы Украины расходуют значительно меньшее количество боеприпасов, чем противник. Причина в том, что у россиян на вооружении боеприпасы низкого качества, требующие долгой пристрелки. В то же время Коваленко подчеркнул, что артиллерии у врага все же больше.

Превосходят воины ВСУ и в качестве стрельбы. Этого удалось достичь благодаря новому вооружению.

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"Поскольку, если мы используем высокоточные боеприпасы, тот же Excalibur или BONUS, один выстрел гарантированно уничтожит одну цель. Никаких вариантов нет. Для того, чтобы осуществить уничтожение цели гаубицей буксируемой Д-20, Д-30, не говоря о Д-1 1943 года выпуска, которые, в частности, есть сейчас в зоне боевых действий на стороне российских оккупантов, им нужно осуществить 15-20 и более выстрелов для пристрелки. А потом идет уже более точная стрельба", – добавил Коваленко.

Эксперт уточнил, что в этом вопросе россиянам помогают разведывательные дроны. Несмотря на это, "они не успевают полноценно обеспечивать артиллерийское насыщение необходимым пропорциональным количеством выстрелов".

Коваленко также добавил, что у России нет возможности мобилизовать необходимое количество личного состава.

"Им сейчас только на южном направлении нужно еще хотя бы 350 тыс. личного состава. Все абсолютно в Украине. Мобилизационный ресурс трещит буквально по швам в таком случае. Им хоть какая-то подготовка нужна. Пока они создадут этот мобилизационный ресурс, уже действительно произойдут какие-то такие события, например на юге Украины, для которых этот мобилизационный ресурс просто не нужен будет", – сказал он.

Война в Украине: актуальные новости

В течение суток российские оккупанты сосредотачивали основные силы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои – произошло почти два десятка боевых столкновений. Как отметили в сводке Генштаба ВСУ, украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Украины имеют определенный успех на Таврическом направлении. Там украинские воины выполнили 1573 огневых задания – потери оккупантов составляют более двух рот, уничтожено 35 единиц вражеской техники.

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